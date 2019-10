So verabschieden sich Freunde und Familie von Alphonso Williams (✝57). Der DSDS-Sieger ist erst vor wenigen Tagen plötzlich verstorben. Er litt an Prostatakrebs, davon haben seine Fans aber erst kurz vor seinem Tod erfahren. Heute findet in Oldenburg die offene Trauerfeier für den Entertainer statt, zu der auch Fans und Presse eingeladen sind. Nun gibt es die ersten Details zu Alphonsos Beisetzung!

Wie Promiflash vor Ort erfahren hat, wird der Vollblutmusiker mit seiner berühmten Glitzerbrille beigesetzt. Das funkelnde Accessoire gehörte von Anfang an zu Alphonsos ausgefallenem Look und ist mit der Zeit zu seinem Markenzeichen geworden. Nach amerikanischer Tradition wurde der Zweifach-Papa in einem offenen Sarg aufgebahrt. Für seine letzte Ruhestätte haben sich Alphonsos Angehörige etwas ganz Besonderes überlegt: Den weißen Sarg zieren etliche Notenschlüssel und ein Porträt des 57-Jährigen, auf dem er das typische Alphonso-Lächeln im Gesicht trägt, mit dem er seine Fans immer wieder zum Strahlen brachte.

In einem rührenden Post hatte Alphonsos Frau Manuela kurz nach seinem Tod ihre Trauer mit ihren Followern geteilt: "Ich vermisse deine Späße, deine Dusseligkeiten, deine untrügliche Sicherheit, deinen Optimismus, deine unfassbare Wärme und diese unglaublich große Liebe."

Gulotta,Francesco/ActionPress Alphonso Williams auf dem Oktoberfest in München, 2018

Wenzel, Georg / ActionPress Alphonso Williams im September 2017

Facebook / Manuela Schreyeck-Williams DSDS-Star Alphonso Williams und seine Frau Manuela



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de