Alphonso Williams' (✝57) Fans dürfen dem Sänger die letzte Ehre erweisen! Am vergangenen Samstag war der DSDS-Sieger von 2017 völlig überraschend an Krebs gestorben. Seine Bewunderer, Freunde und Familienmitglieder widmeten ihm bereits rührende Worte im Netz. Ende des Monats dürfen sie sich auch persönlich von dem US-Amerikaner verabschieden: Seine Angehörigen haben jetzt verkündet, dass die Trauerfeier für Alphonso in Oldenburg für jeden zugänglich sein soll!

Auf dem Facebook-Account des Verstorbenen erschien am Donnerstagvormittag eine offizielle Traueranzeige. "Der letzte Vorhang ist gefallen", ist auf einem schwarzweißen Konzertfoto zu lesen. Auf Wunsch des Entertainers finde die Andacht nach US-amerikanischem Brauch am offenen Sarg statt. "Hierzu ist jeder, der sich von ihm verabschieden möchte, am Samstag, den 26. Oktober [...] eingeladen", heißt es weiter.

Die öffentliche Trauerfeier erinnert in ihrer Art stark an das Begräbnis von Soul-Ikone Aretha Franklin (✝76): Die legendäre "Respect"-Interpretin war im August 2018 ebenfalls im offenen Sarg in Detroit verabschiedet worden.

Instagram / alphonsowilliams_ Alphonso Williams im Krankenhaus

Getty Images Alphonso Williams bei "Deutschland sucht den Superstar" 2017

Getty Images Aretha Franklin in Detroit



