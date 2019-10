Seine Familie hat mit ihm gelitten! Seit Sonntagabend herrscht traurige Gewissheit: DSDS-Star Alphonso Williams (✝57) ist tot. Nach wochenlangem Krankenhaus-Aufenthalt verlor der Sänger den Kampf gegen eine Prostata-Krebserkrankung. Neben den Fans trauern vor allem Alphonsos Angehörige, allen voran seine Witwe Manuela. In einem emotionalen Post wendet sie sich jetzt an die Community – und erinnert sich an die vergangenen, schweren Monate mit ihrem Ehemann zurück.

"Unsere Kinder, du und ich haben so gekämpft und dein Krebs war auch meiner!", schreibt sie in dem emotionalen Statement auf Facebook und stellt klar, dass der Verstorbene niemals alleine mit seinen Sorgen dastehen musste. Obwohl der Musiker mit der Krebs-Diagnose nicht den ersten Schicksalsschlag zu verkraften hatte, habe er das Leben stets positiv gesehen. "Allen Niederlagen warf er sein berühmtes Lächeln entgegen und wenn irgend jemand in seiner Umgebung verzweifelte, beruhigte er mit seinem unverwüstlichen und grenzenlosen Optimismus", beschreibt Manuela den Charakter ihres Mannes.

"Ich vermisse deine Späße, deine Dusseligkeiten, deine untrügliche Sicherheit, deinen Optimismus, deine unfassbare Wärme und diese unglaublich große Liebe", richtet sie das Wort direkt an ihren geliebten Alphonso. Sie hoffe, dass ihr Mann auch für alle anderen in positiver Erinnerung bleibe.

Instagram / alphonsowilliams_ Alphonso Williams, Sänger

