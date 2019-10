Was steht bei den beliebten TV-Kommissaren auf der Lohnabrechnung? Jeden Sonntag lockt der Tatort ein Millionenpublikum vor die heimischen Bildschirme. Die erfolgreiche Kult-Serie läuft seit 1970 und begeistert seit jeher die Zuschauer. In mehreren Städten schlüpfen die erfolgreichen Schauspieler in die Rollen der jeweiligen Ermittler und gehen auf Verbrecherjagd. Doch wie hoch fällt eigentlich die Gage der Hauptdarsteller pro abgedrehtem Film aus?

Offiziell bestätigte Zahlen gibt es zwar nicht, aber Bild will einige Insider-Informationen haben: So steht Til Schweiger (55) als Topverdiener angeblich ganz oben auf der Gehaltsliste mit satten 300.000 Euro pro Folge. Jan Josef Liefers (55) und Axel Prahl (59) sollen für ihre Auftritte in Münster jeweils 200.000 Euro bekommen, während Maria Furtwängler (53) mit 220.000 Euro knapp über ihren Kollegen liegen soll.

Der Kieler "Tatort"-Star Axel Milberg (63) kassiert nach Drehschluss vermutlich 115.000 Euro und Ulrike Folkerts (58) soll durch ihre Lena-Odenthal-Verkörperung 85.000 Euro verdienen. Hättet ihr mit solchen Zahlen gerechnet? Stimmt ab!

Getty Images Jan Josef Liefers und Axel Prahl 2013

Getty Images Til Schweiger 2017 in Hamburg

Getty Images Schauspielerin Ulrike Folkerts

