Ab wann beginnt die "Tatort"-Sommerpause dieses Jahr?

Die beliebte Sonntagstradition im Ersten, die Krimireihen Tatort und "Polizeiruf 110", verabschiedet sich wie jedes Jahr in eine Sommerpause. Der letzte neue "Tatort: Rapunzel" aus der Schweiz wurde am 15. Juni 2025 ausgestrahlt, gefolgt vom letzten neuen "Polizeiruf 110: Spiel gegen den Ball" an der deutsch-polnischen Grenze am 22. Juni 2025. Die Sommerpause beginnt laut Südwest Presse offiziell am 29. Juni 2025.

Die diesjährige Sommerpause wird mit elf Wochen insgesamt kürzer ausfallen als im Jahr 2024, als sie wegen der Fußball-EM sowie den Olympischen und Paralympischen Spielen 15 Wochen dauerte. Dennoch stehen auch dieses Jahr zwei Sonntage im Zeichen der Fußball-EM der Frauen. Am 7. September 2025 endet die Pause, und bereits am 14. September 2025 wird der erste neue Krimi ausgestrahlt. Unklar ist jedoch, ob es sich dabei um einen neuen "Tatort" oder einen "Polizeiruf 110" handelt.

Der "Tatort" gehört heute fest zur deutschen TV-Landschaft und begeistert seit 1970 die Zuschauer. Die Sommerpause bedeutet für die Krimifans auch ein Wiedersehen mit älteren Fällen. So zeigt das Erste unter anderem "Tatort: Angst im Dunkeln" aus dem Jahr 2024 gleich zu Beginn der Pause am 29. Juni. Im Juli folgen Klassiker wie "Das Mädchen, das allein nach Haus' geht" und "Katz und Maus", beide aus dem Jahr 2022. Abgerundet wird das Wiederholungsangebot mit dem Kult-"Tatort: Weil sie böse sind" von 2010 am 3. August.

Anzeige Anzeige

WDR/Willi Weber Axel Prahl und Jan Josef Liefers im "Tatort"

Anzeige Anzeige

WDR / Thomas Kost Ralph Kaechele, Marcus Weiler, Dietmar Bär, Florian Stetter und Co., Kölner "Tatort"-Crew

Anzeige Anzeige

ARD Degeto Film / ORF / Hubert Mican Adele Neuhauer und Harald Krassnitzer in ihren "Tatort"-Rollen

Anzeige