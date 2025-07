Sparmaßnahmen sorgen für Unstimmigkeiten beim "Tatort"

Elf Jahre lang prägten Wolfram Koch und Margarita Broich (65) den Tatort aus Frankfurt, bis im Herbst 2024 ihre letzte Folge abgedreht wurde. Doch statt eines versöhnlichen Abschieds lässt der Schauspieler kein gutes Haar an seinem ehemaligen Arbeitgeber, dem Hessischen Rundfunk (HR). Gegenüber Bild berichtete er von einem traurigen letzten Drehtag, verursacht durch Sparmaßnahmen, die nicht nur ihn und seine Kollegin trafen, sondern das gesamte Team. "Viele arbeiten jetzt woanders oder sind im Haus und stellen nur noch Blumenkübel für Talkshows auf. So zerstört man Kreativität durch Sparmaßnahmen. Der HR musste alle Eigenproduktionen auslagern", so Wolfram.

Der Sender begründete das Ende des Ermittler-Duos laut Wolfram damit, neue Wege gehen zu wollen und einen bewussten Wechsel hin zu jüngeren Gesichtern anzustreben. Dennoch wünscht der Schauspieler den neuen Kommissaren Edin Hasanovic und Melika Foroutan, die ab Herbst 2025 zu sehen sein werden, viel Erfolg: "Großartige Leute. Ich wünsche ihnen alles Gute." Währenddessen stellte HR-Intendant Florian Hager vergangene Woche erfreut ein Plus von 39 Millionen Euro im Haushalt vor, was die Kündigung des beliebten Duos für manche Fans umso schwerer nachvollziehbar macht. Laut einem Bericht von t-online belaufen sich die Kosten pro Episode jedoch auf 1,5 bis 1,7 Millionen Euro.

Wolfram, der für seine Vorliebe für verschlagene Rollen bekannt ist, brilliert derzeit als Hagen von Tronje bei den Nibelungen-Festspielen in Worms. Der Kontakt zu Margarita bleibt jedoch bestehen. Beide denken sogar über ein ungewöhnliches Fernseh-Comeback nach: "Margarita und ich haben mal überlegt, als Pathologen zurückzukehren, so als schrulliges Paar. Völlig verbrannt, im Rollstuhl, streitend. Als Spaßprojekt vielleicht", erklärte Wolfram schmunzelnd. Dies zeugt von der tiefen Verbundenheit, die auch nach dem Kapitel "Tatort" zwischen den beiden Schauspielern geblieben ist.

Getty Images Wolfram Koch, ehemaliger "Tatort"-Ermittler

Getty Images Margarita Broich, Schauspielerin

Getty Images Edin Hasanović, Schauspieler

