Für Cindys (31) schönsten Tag im Leben brauchte es natürlich auch das perfekte Kleid! Die hübsche Marine-Soldatin ist in diesem Jahr eine von sechs Frauen, die sich auf das Liebes-Experiment Hochzeit auf den ersten Blick eingelassen haben. In Folge eins hatte die Blondine nun ihren großen Auftritt als Braut – und zwar in einer figurbetonten Robe ganz in Weiß mit langen Spitzenärmeln.

Für die ehemalige Bachelor-Kandidatin war klar, dass sie auf jeden Fall ihre Kurven betonen will und es auch ein bisschen sexy sein darf. Als sie dann das eng anliegende Dress mit Cut-Outs an der Taille entdeckt hatte, war es direkt um sie geschehen. "Ich bin mir sicher: Das ist das eine Kleid", freute sie sich. Und auch ihre Familie war vollauf begeistert. "Sie sieht toll aus! Und ich bin mir sicher, dass sie auch ihrem Ehemann gefallen wird", schwärmte ihre Mutter.

Und sie behielt recht! Als ihr Zukünftiger Alexander Cindy zum ersten Mal zu Gesicht bekommen hat, konnte er sein Glück kaum fassen. "Sie sah aus wie eine Prinzessin. Das war der Wahnsinn. Ich musste erst realisieren, das ist meine Braut, die da kommt", erzählte der 44-Jährige nach dem emotionalen Jawort. Wie gefällt euch Cindys Kleid? Stimmt ab!

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

SAT.1/Christoph Assmann Cindy, Kandidatin bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

Sat.1 Cindy Riedel bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander nach ihrem Jawort bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

