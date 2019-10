Wie steht Daniela Katzenberger (33) heute zu ihren freizügigen Fotoaufnahmen? Der Reality-TV-Star ist bekannt dafür, sich gerne mal sexy zu präsentieren: In den sozialen Netzwerken postet sie regelmäßig Fotos im Bikini oder mit tiefem Ausschnitt. Im Vergleich zu früher zeigt die berühmte Blondine allerdings heutzutage deutlich weniger nackte Haut: Zu Beginn ihrer Karriere ließ sie sich nämlich das eine oder andere Mal auch barbusig fotografieren! Jetzt erzählte sie, was sie nun von den alten Nacktbildern hält!

In einer Instagram-Story verriet Daniela, was sie heute ihrem 18-jährigen Ich raten würde. "Schätzel, lass die Klamotten lieber an, wenn du fotografiert wirst!", erklärte sie gewohnt selbstironisch. Dazu postete sie ein altes Bild, auf dem sie oben ohne mit laszivem Blick posiert. Schwingt bei diesem Posting etwa ein wenig Reue mit?

Offenbar hat die 33-Jährige ihre Einstellung zu den Aktbildern in den vergangenen Monaten nochmal ein wenig geändert. Erst im Februar erklärte sie noch, dass sie stolz sei, mit den Nackt-Shootings Geld verdient zu haben: "Für mich war das lukrativ, da konnte ich mir 'ne Küche kaufen, einen Kleiderschrank, Schminkzeug und alles, was man so braucht, für eine erste Wohnung."

Getty Images Daniela Katzenberger in Oberhausen, 2011

Getty Images Daniela Katzenberger in Berlin, 2016

Getty Images Daniela Katzenberger in Köln, 2017

