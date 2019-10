Wie schnell die Kleinen groß werden! Keine Frage, Janni (29) und Peer Kusmagk (44) schweben aktuell im absoluten Eltern-Himmel. Erst im Sommer erblickte der zweite Nachwuchs Yoko das Licht der Welt und machte Emil-Ocean (2) damit zum großen Bruder. Dass der Zweijährige längst kein Baby mehr ist, wird aber auch in anderer Hinsicht deutlich: Papa Peer verriet nun nämlich, dass EO schon richtig gut mit Zahlen umgehen kann!

Auf Instagram teilte der Moderator nun zuckersüße Familienbilder, die Emil-Ocean umringt von Mama, Papa und Schwester beim Bauen bunter Türmchen zeigt. Doch nicht nur in Sachen Farben und Geschicklichkeit hat der kleine Mann so einiges drauf, wie Peer in der Bildunterschrift preisgibt: "Mit dem Zählen klappt es bis zwanzig auch schon richtig gut und seit heute üben wir mit Buchstaben-Keksen das Alphabet."

Na, wenn da nicht mal ein kleines Naturtalent heranwächst! Doch Janni und Peer fördern nicht nur die geistigen Fähigkeiten von Emil-Ocean. Erst kürzlich durfte der Sohnemann Papa beim Dancing on Ice-Training begleiten. "Es sind Momente wie diese, die mir bewusst machen, wie wichtig es ist, was wir unseren Kindern vorleben. Sie eifern uns nach und wir sind ihre größten Vorbilder", schrieb das TV-Gesicht zu einem Insta-Posting, das seinen Spross mit Kufen unter den Schuhen zeigt.

Instagram / jannihonscheid Familie Kusmagk beim "Dancing on Ice"-Training

Anzeige

Instagram / janniundpeer Emil-Ocean mit Papa Peer Kusmagk

Anzeige

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk und Sohn Emil-Ocean

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de