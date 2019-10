Zwei Frauen müssen Bachelor in Paradise verlassen! Nachdem in der letzten Folge die Damen die Qual der Wahl hatten und die begehrten Schnittblumen verteilten, haben in der aktuellen Woche die Männer wieder das Zepter in der Hand. Schon nach der vergangenen Nacht der Rosen tauchten bei Julia Prokopy (24) Zweifel auf, ob sie auf der Liebesinsel überhaupt richtig ist. Trotz ihres kurzen Flirts mit Alexander Hindersmann (31) schmiss das Wiesn-Playmate 2018 daraufhin freiwillig das Handtuch. Auch für Isabell Bernsee (29) und Michelle Schellhaas endet die Suche nach ihrem Traumpartner!

Nachdem die quirlige Blondine in der ersten Sendung preisgab, dass sie eine Liaison mit Michi gehabt hat, erhoffte sie sich anfangs, dass die Gefühle zwischen ihr und dem Augsburger wieder neu entflammen. Ein Liebescomeback schloss der 28-Jährige allerdings schnell aus. Anschließend bandelte sie mit Aurelio Savina (41) an – doch er hatte seit dem Einzug von Samantha Justus (29) nur noch Augen für die Mama. "Ich hab' zu spät umgeschaltet. Ich hätte es besser machen können, mich nicht nur auf eine Person zu fixieren, sondern offen zu sein für andere – egal, worauf es hinausläuft!", seufzte Michelle nach ihrem Exit.

Für die sonst so toughe Isabell kam das Aus etwas unerwartet. Nachdem sie sich anfänglich bei Filip Pavlovic (25) wohl fühlte, der aber in den Augen der Immobilienkauffrau lieber mit Jade Übach rumturtelte, gab sie Marco Cerullo (30) die Chance, sie näher kennenzulernen. Doch nach seinem romantischen Date mit Christina Graß (31) wollte der Seriendarsteller mehr über die ehemalige Miss Norddeutschland erfahren und gab ihr schließlich die begehrte Schnittblume. Schluchzend verriet die Kampfsport-Enthusiastin: "Das Paradies war traumhaft!" Obwohl die 29-Jährige ihren Traumpartner nicht finden konnte, ist ihre Teilnahme an der Kuppelshow nicht umsonst gewesen. Sie habe während ihres Aufenthalts auf der Liebesinsel einige Freundschaften schließen können.

Die Paarungen der dritten Rosenvergabe

Marco Cerullo und Christina Graß

Michael Bauer (28) und Natalie Stommel

Alexander Hindersmann und Carina Spack

Aurelio Savina und Samantha Justus

Filip Pavlovic und Jade Übach

Serkan Yavuz (26) und Janine Christin Wallat (24)

