Auch diese Bachelor in Paradise-Kandidaten haben eine Vorgeschichte! Am heutigen Montagabend startet die RTL-Reste-Show für Ex-Kuppelshow-Kandidaten – und schon jetzt sickert durch, dass einige der Singles sich dort nicht zum ersten Mal begegnen. Meike Emonts und Marco Cerullo (30) hatten bereits vor dem Einzug ins Paradies ziemlich intimen Kontakt. Ähnlich könnte es auch bei diesem Duo gewesen sein: Zwischen Michelle Schellhaas und Michael Bauer (28) sollen in der Vergangenheit bereits die Funken geflogen sein.

Für ein gemeinsames TV-Projekt haben die beiden bereits viel Zeit miteinander verbracht. "Da kennt man sich natürlich besser", verrät Michi nach dem Wiedersehen. Doch lief damals auch mehr? Die Blondine beschreibt es so: "Wir hatten eine mega-geile Zeit damals. Wirklich, einfach nur geil. Hat alles so seinen Lauf genommen und dann ist daraus auch mehr geworden. Dass es halt für mich nicht nur ein Urlaubsflirt war." Während Michelle wohl noch an der alten Liebelei hängt, scheint das Thema für den 28-Jährigen hingegen längst abgeschlossen zu sein.

Er genießt in der Show das Date mit Ex-Bachelor-Girl Natalie Stommel. Ob sich da etwa das erste Eifersuchtsdrama anbahnt? "Ich weiß, dass Natalie und Michi vom Charakter her nicht zusammenpassen. Ich kenn' Michi. Ich weiß, wie er tickt und alles. Sie wird zu langweilig sein", stellt Michelle fest. Welche Dame im Kampf um sein Herz die besten Chancen hat, wird sich schon bald zeigen – denn in der ersten Nacht der Rosen dürfen die Jungs die begehrten Schnittblumen verteilen.

Instagram / michelle_schellhaas Ex-Bachelor-Kandidatin Michelle Schellhaas

Anzeige

Instagram / magic90mike Ex-Bachelorette-Kandidat Michi Bauer

Anzeige

Instagram / natalie_stommel Ex-Bachelor-Kandidatin Natalie Stommel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de