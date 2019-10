Dieses Liebes-Aus sorgte für Schlagzeilen! Als sich Tobias Wegener (26) und Janine Pink (32) in der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel kennenlernten und ineinander verknallten, ahnten sie wohl beide nicht, dass ihre Liaison so viel Medienrummel hervorbringen würde. Nach nur wenigen Wochen der Zweisamkeit trennte sich das Paar auch schon wieder – Janine warf ihrer Flamme vor, sie nach Strich und Faden belogen zu haben. Der Love Island-Star, der im deutlich schlechteren Licht dastand, verschwand daraufhin in der Versenkung. Jetzt meldet sich Tobi aber zurück – und zwar mit einem strahlenden Lächeln!

Seit Ende September hat der 26-Jährige seinen Instagram-Feed gehörig einstauben lassen. Neue Fotos, motivierende Sprüche oder Werbeanzeigen – Fehlanzeige! Lediglich Insta-Storys lud der Fitness-Fan hin und wieder hoch. Das sollte jetzt wohl ein Ende haben, denn Tobi ist wieder da! Der Nordrhein-Westfalener postete ein Pic aus dem niederländischen Den Haag, auf dem er auf einem Kinderkarussellpferdchen reitet. Wie in guten alten Zeiten schenkt er seinen Fans und Followern darauf ein breites Grinsen. Ob er die Trennungsstrapazen der vergangenen Wochen jetzt endgültig hinter sich lässt?

Vor allem bei der Community der einstigen Köln 50667-Darstellerin stand Tobi zuletzt immer wieder hoch in der Kritik. "Ich kenne keinen Menschen, der so falsch und widerwärtig ist", lautete nur ein Kommentar, der kurz nach dem Janine-Eklat verfasst wurde. Seitdem sind zwar einige Tage ins Land gezogen, negative Stimmen mischen sich aber trotzdem noch ins Kommentarfeld. "Das passt. So ein Holzgaul kannst du wenigstens nicht verletzen", schrieb ein User.

Christoph Hardt/Future Image/ActionPress Tobias Wegener bei der ETL Sportnacht 2019

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink beim "Promi Big Brother"-Finale

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Reality-Star

