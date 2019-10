Tobias Wegener (26) lässt sich nicht unterkriegen! Vor knapp zwei Wochen machte seine Ex Janine Pink (32) die Trennung öffentlich – und der ehemalige Love Island-Kandidat musste ordentlich Kritik einstecken. Viele seiner einstigen Promi Big Brother-Buddys wie Ginger Costello oder Joey Heindle (26) waren schwer enttäuscht von Tobi. Immerhin warf ihm Janine vor, nur mit ihr gespielt zu haben. Aber trotz des ganzen Dramas und der Vorwürfe hat der Muskelmann sein Strahlen nicht verloren.

"Ich kenne keinen Menschen, der so falsch und widerwärtig ist" – das war nur einer der hasserfüllten Kommentare, die über Tobi im Netz zu lesen waren. Prallen die einfach so an dem 26-Jährigen ab? In seiner Instagram-Story teilte er jetzt jedenfalls ein Foto, auf dem er in die Kamera grinst. "Lass dich nicht kleinreden, lass dir nicht einreden, du wärst nicht gut, so wie du bist. Das ist nicht deren, sondern dein Leben", schrieb er dazu.

Im Gegensatz zu Janine äußerte sich Tobi bisher nur einmal mit einem langen Statement zum Liebesaus. "Mir ist [...] klar geworden, dass es für jeden von uns besser ist, getrennt durch das weitere Leben zu gehen. Janine wird für mich ein besonderer Mensch bleiben", erklärte er damals. Die Ex-Köln 50667-Darstellerin klang da deutlich weniger versöhnlich. "Das war alles nur eine reine PR-Nummer", warf sie ihrem Verflossenen vor.

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink beim "Promi Big Brother"-Finale

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im Februar 2019

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Reality-TV-Star

