Erneutes Vaterglück mit 60 Jahren! Rapper Flavor Flav (60) von der Old-School-Hip-Hop-Formation Public Enemy war nie ein Kind von Traurigkeit. Er bekam in den vergangenen Jahrzehnten sieben Kinder von drei verschiedenen Frauen. Außerdem ist er bereits zweifacher Großvater. Nun sorgt der gebürtige New Yorker in Familiendingen erneut für Schlagzeilen: Ein Vaterschaftstest hat ergeben, dass er Vater eines zwei Monate alten Kindes ist!

Wie unter anderem das Portal Bossip berichtet, bestätigte kürzlich ein DNA-Test, dass Flavor Flav zu 99,9 Prozent der Vater des kleinen Jungen ist. Damit kommt der Rapper auf acht direkte Nachkommen von vier verschiedenen Frauen. Bei der Mutter des Kindes soll es sich um Kate Gammell handeln, die zahlreiche Fotos des Babys auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht hat. Sie soll in der Vergangenheit als Managerin für verschiedene Projekte mit dem Musiker zusammengearbeitet haben.

Laut verschiedenen Quellen habe sie den Vaterschaftstest in die Wege geleitet, um Kindesunterhalt von dem Rapper zu bekommen. Vor der Bekanntgabe des Testergebnisses soll Flavor Flav noch abgestritten haben, dass es sich bei dem kleinen Jungen um sein Kind handle. Nun scheint der DNA-Test allerdings das Gegenteil bewiesen zu haben.

Getty Images Flavor Flav, Musiker

Getty Images Flavor Flav, Rapper

Getty Images Flavor Flav im Januar 2018

