Darum sponsert Flavor Flav ein olympisches Wasserballteam

Bei den Olympischen Spielen macht momentan neben den Athleten besonders ein Mann auf sich aufmerksam. Flavor Flav (65) schaut alle Spiele der US-amerikanischen Wasserballspielerinnen live im Stadion. Dafür gibt es einen einfachen Grund: Der "Fight The Power"-Interpret hat sich für fünf Jahre als Sponsor des Teams verpflichtet. Im Gespräch mit NBC Olympics schwärmt der Musiker: "Ein Wasserballteam zu sponsern und diesen Mädchen zu helfen, ist für mich größer als der Grammy-Gewinn." Der Realitystar traf diese Entscheidung, nachdem er erfahren hatte, dass viele Sportlerinnen mehrere Jobs haben mussten, um sich ihre Leidenschaft zu finanzieren.

"Ich habe selbst Töchter und weiß, wie es sich für sie anfühlt, erfolgreich zu sein, aber dennoch nicht für das anerkannt zu werden, was sie tun", erklärt er und fügt hinzu: "Frauen-Wasserball ist keine so populäre Sportart wie Basketball oder Fußball, aber ich würde gerne sehen, wie der Sport wächst." Die Athletinnen sind ihm unendlich dankbar. Die dreimalige Olympiasiegerin Maggie Steffens konnte ihr Glück kaum fassen, als Flavor Flav seine Unterstützung ankündigte. "Dass ein Hall of Famer wie er auf uns aufmerksam wurde und bereit war, unsere Geschichte zu teilen und unsere Reise zu unterstützen, war ziemlich spektakulär", berichtet sie dem Sender.

Im Netz wird das Public-Enemy-Mitglied für seinen leidenschaftlichen Support der Sportlerinnen gefeiert. Auf X schreibt ein Fan: "Flavor Flav und Snoop Dogg (52) sind für mich das Highlight der Olympischen Spiele!" Der "Drop It Like It's Hot"-Rapper genießt auch gerade seine Zeit in Paris. Anfang der Woche schaute er zum Beispiel den Turnerinnen zu. Dabei trug der vierfache Vater ein T-Shirt, auf dem das Gesicht von Simone Biles (27) abgebildet war. Die respektvolle Geste scheint ein Glücksbringer gewesen zu sein, denn das Team um die Rekordathletin holte kurz darauf Gold.

Flavor Flav, Rapper

Snoop Dogg im Juli 2024

