Fake News? Flavor Flav dementiert Gerüchte um Show-Reboot!

Flavor Flav (65) hatte seine Rolle im Rampenlicht einst dafür genutzt, um die große Liebe zu finden. In der Show "Flavor of Love" hatte er sich auf die Suche nach der Partnerin fürs Leben gemacht – jedoch vergeblich. Im Jahr 2008 hatte das Dating-Format nach drei Staffeln sein Ende gefunden. Umso mehr überraschte eine Meldung zum Reboot der Show – doch ist es Flav selbst, der die Hoffnung darauf nun zunichtemacht. "Heute Morgen wurde [...] ein Artikel über mich veröffentlicht, der eine komplette Lüge ist. Ich bin nicht an einem 'Flavor of Love'-Reboot beteiligt und habe kein Interesse daran", schreibt er auf Instagram.

In dem Post auf seinem Social-Media-Profil erklärt der gebürtige New Yorker auch, warum ein Reboot nicht stattfinden wird. Denn statt das alte Format aus den frühen 2000er-Jahren noch einmal neu aufzuziehen, will sich Flav schon bald auf in ein neues Abenteuer wagen. Demnach plane er, sich in einem anderen, bislang unbekannten Licht zu präsentieren. "Ich bin mit einer neuen Produktionsfirma zusammen und gemeinsam entwickeln wir Konzepte, die hervorheben, wo ich jetzt als Person bin und nicht, wie ich früher war", betont er in dem kurzen Statement und fügt hinzu: "Man kann nicht zum nächsten Kapitel gelangen, wenn man auf der gleichen Seite bleibt. Diese Uhr um meinen Hals bewegt sich vorwärts, nicht rückwärts."

Obwohl der 65-Jährige bei "Flavor of Love" damals nicht die Liebe seines Lebens gefunden hatte, ist er inzwischen bereits achtfacher Vater – wobei sich das auch nicht mehr weiter ändern soll. Im Interview mit TMZ, das 2022 veröffentlicht wurde, sprach er in Sachen weitere Familienplanung Klartext. Auf die Frage, ob es das nach Baby acht nun endgültig gewesen sei, antwortete er damals nur: "Ich denke schon."

Getty Images Rapper Flavor Flav

Getty Images Flavor Flav mit seinen Kindern William und Shonique, Mai 2011

Glaubt ihr, dass es wirklich nicht zum "Flavor of Love"-Reboot kommen wird?



