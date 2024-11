Wie Snoop Dogg: Flavor Flav wird Fackelträger bei Olympia

Der Hip-Hop-Legende Flavor Flav (65) wird bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles als Fackelträger auftreten. Der Rapper und Mitglied der legendären Gruppe Public Enemy bestätigte kürzlich in einem Live-Chat auf Bsky seine Teilnahme an dem prestigeträchtigen Ereignis. "Wenn die Olympischen Spiele 2028 nach L.A. kommen, wird euer Junge Flavor Flav die Fackel tragen. Das ist ein echtes Privileg!", verkündete er begeistert. Mit dieser Ankündigung sorgt er für Aufsehen und steigert die Vorfreude auf die Spiele in seiner Heimatstadt.

Flavor Flav hat bereits bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris für Aufmerksamkeit gesorgt, als er die US-amerikanischen Damen- und Herren-Wasserballteams unterstützte. Nachdem er erfahren hatte, dass viele der Athleten mehrere Jobs haben, um ihre sportliche Karriere zu finanzieren, entschied er sich, die Teams finanziell zu fördern und ihnen die Reise nach Paris zu ermöglichen. Seine großzügige Geste kam zu einem Zeitpunkt, zu dem niemand sonst den Teams Hilfe anbot. Während der Spiele war er leidenschaftlich dabei, fieberte von den Tribünen aus mit und wurde sogar dabei gesehen, wie er sich mit der First Lady Jill Biden (73) traf, um über die Bedeutung der Unterstützung junger Athleten zu sprechen.

Flavor Flav, mit bürgerlichem Namen William Jonathan Drayton, wurde 1959 auf Long Island geboren und ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Hip-Hop-Szene. Als Gründungsmitglied von Public Enemy prägte er die Musiklandschaft mit sozialkritischen Texten und kraftvollen Auftritten. Die übergroßen Uhren, die er um den Hals trägt, und sein energiegeladener Stil machten ihn zu einer Ikone der Musikindustrie. Neben seiner Musikkarriere machte er auch als Reality-TV-Star von sich reden und zeigte stets seine facettenreiche Persönlichkeit. Die Teilnahme als Fackelträger in Los Angeles ist für ihn nicht nur eine Ehre, sondern auch eine Möglichkeit, seine Liebe zur Stadt und zum Sport zum Ausdruck zu bringen.

Anzeige Anzeige

Instagram / flavorflavofficial Flavor Flav, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Rapper Flavor Flav im Januar 2019

Anzeige Anzeige