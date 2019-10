Er entwickelt sich aktuell zum waschechten Womanizer! Seitdem Brooklyn Beckham (20) und seine Ex-Freundin Hana Cross getrennte Wege gehen, scheint der angehende Fotograf nichts anbrennen zu lassen. Während ihm vor Kurzem noch ein Flirt mit der kanadischen Schauspielerin Natalie Ganzhorn nachgesagt worden war, wurde er nun tatsächlich schon wieder mit einer anderen hübschen Blondine gesichtet! Und seine neue Partybegleitung ist ebenfalls keine Unbekannte!

Brooklyn wurde mit Nicola Peltz (24) gesichtet, als sie am 28. Oktober kurz hintereinander ein Restaurant in West Hollywood verließen. Beide wirken auf den Paparazzi-Schnappschüssen gelöst und happy – und machten ihren Looks nach zu urteilen offenbar eine Halloween-Party unsicher. Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass die zwei zusammen erwischt wurden. Schon in der vergangenen Woche wurden der 20-Jährige und die US-amerikanische Schauspielerin vertraut gemeinsam gesehen.

Nicola hatte bereits mit einer früheren Beziehung für Schlagzeilen gesorgt: Sie war nämlich bis zum Sommer 2018 die Frau an Anwar Hadids (20) Seite. Anfang 2017 waren die Transformers-Darstellerin und der Bruder von Gigi (24) und Bella Hadid (23) erstmals verliebt gesehen worden – über das Liebes-Aus im vergangenen Jahr scheint die 24-Jährige nun aber wohl hinweg zu sein.

Photographer Group/MEGA Nicola Peltz verlässt ein Restaurant in Hollywood

Photographer Group/MEGA Brooklyn Beckham beim Verlassen eines Restaurants in Hollywood

Getty Images Anwar Hadid und Nicola Peltz

