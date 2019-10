Identität von mysteriöser Blondine enthüllt! Brooklyn Beckham (20) ist seit seiner Trennung von Ex-Freundin Hana Cross auf Flirt-Kurs und wird regelmäßig mit unterschiedlichen Frauen an seiner Seite gesichtet – zuletzt mit einer blonden Schönheit in dem britischen Nachtclub Tape. Zunächst war unklar, wer die Frau ist, mit dem der 20-Jährige den Abend verbracht hat – bis jetzt: Bei seiner Party-Begleitung handelt es sich um die kanadische Schauspielerin Natalie Ganzhorn!

Hierzulande ist die 21-Jährige noch gänzlich unbekannt. In ihrer Heimat Kanada sieht das allerdings ganz anders aus. Natalie stammt aus Toronto, lebt zwischenzeitlich aber auch gerne in Los Angeles. Hauptberuflich ist sie Schauspielerin und hat unter anderem in den Serien “The Stanley Dynamic” und “Make It Pop” mitgewirkt. Vor allem ihre Fan-Gemeinde in den sozialen Netzwerken wächst stetig. Aktuell begeistert die Beauty mit ihren Selfies und sexy Schnappschüssen fast 43.000 Abonnenten.

Gut möglich, dass man in den nächsten Monaten noch mehr von Natalie hört. Sollte an ihrer Liaison mit Brooklyn etwas dran sein, wird sie künftig sicher noch mehr Schlagzeilen machen.

Getty Images Natalie Ganzhorn, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / natalie_ganzhorn Natalie Ganzhorn, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Natalie Ganzhorn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de