Diese beiden TV-Stars sind bis über beide Ohren ineinander verknallt! Gerade erst war Julia Prokopy (24) noch bei Bachelor in Paradise auf großer Liebessuche zu sehen. Da sich allerdings kein passender Mann für die süße Reality-Beauty fand, verließ sie kurzerhand freiwillig die Flirtshow. Kurz nach ihrem Exit nun die große Beziehungsüberraschung: Julia hat ihren Deckel gefunden – seit einem Monat ist sie mit Malemodel Nico Schwanz (41) liiert. Im Gespräch mit Promiflash verrieten die beiden nun, was sie so sehr aneinander lieben!

Seit wenigen Stunden dürfen die beiden nun offiziell über ihre Liebe reden – und können sich auch kaum noch zurückhalten! Im Promiflash-Interview kam Nico aus dem Schwärmen von seiner neuen Herzdame nicht mehr heraus. Sie bringe alles mit, was anderen Damen vorher gefehlt habe: "Ich schätze ihre Art. Sie ist liebevoll, sie ist herzlich, sie ist zuvorkommend. Sie ist einfach so toll, dass ich wirklich von Liebe auf den ersten Blick sprechen kann. Und so war es auch – gesehen und gefunden. Also nicht gesucht", erklärte der Ex-Dschungelcamper.

Julia geht es ganz genauso – auch sie habe bisher keinen Mann getroffen, der so gut zu ihr passe: "Ich schätze seine liebevolle und zärtliche Art, seinen Humor und dass er wie ein bester Freund ist, weil man mit ihm über alles reden kann", schwärmte sie von ihrer besseren Hälfte.

Instagram / julia_prokopy; ActionPress / Ot, Ibrahim Collage: Julia Prokopy und Nico Schwanz

Jürgen Wunderlich Nico Schwanz und Julia Prokopy

Getty Images Nico Schwanz bei der Berlin Fashion Week

