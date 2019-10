Da hat Motsi Mabuse (38) wieder gezeigt, was für eine Styling-Queen in ihr steckt! Schon bei der deutschen Ausgabe von Let's Dance überzeugte die Profitänzerin nicht nur mit ihrer unterhaltsamen Art, sondern hinterließ auch mit ihren glamourösen Outfits immer einen bleibenden Eindruck bei ihren Fans. Auch bei Strictly Come Dancing sorgte sie schon mit ihren Looks für Wow-Momente. Nun legte sie den Fokus vor allem auf ihr Make-up – passend zur Halloween-Zeit!

Auf Instagram posierte die Südafrikanerin auf mehreren Fotos und Videos mit gelben Haaren und schwarzem Make-up. An der Augenpartie wurden einzeln kleine dunkle Strasssteine angebracht. Selbst die Nägel wurden passend zum Gesicht lackiert und beklebt. Die ehemalige Supertalent-Jurorin schwärmte selbst unter einem ihrer Beiträge, auf dem sie mit dem Makeover zu sehen ist: "Ich habe es heute geliebt!" Für wen die Sache da noch nicht gänzlich klar war: Mithilfe eines Hashtags verriet sie auch, dass es sich dabei um ihren Halloween-Look handelt.

Nicht nur die Follower der 38-Jährigen sprachen ihr für das Make-up eine Menge Komplimente aus. Auch einige Promis wie Jorge Gonzalez (52), Miyabi Kawai (45) und Nikeata Thompson (39) zeigten sich begeistert von der Verwandlung der Tänzerin. Marlene Lufen (48) bezeichnete das Kostüm als "faszinierend". "Liebe diesen Look!", kommentierte Kollegin Ruth Moschner (43) das Posting der Frohnatur.

Getty Images Motsi Mabuse bei der Pressekonferenz zu "Let's Dance - Die Live-Tour 2019"

Anzeige

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse wird von ihrem Team geschminkt

Anzeige

Getty Images "Strictly Come Dance"-Jurorin Motsi Mabuse

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de