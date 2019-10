Giannina Haupt hat eine schwere Zeit hinter sich! Nach nur zwei Monaten Beziehung bekam ihr Freund Carl Jakob Haupt (✝34) im Jahr 2016 die furchtbare Diagnose Magenkrebs. Nach dem Schockmoment hatte das Paar die anschließende Zeit besonders intensiv genutzt: Die beiden hatten geheiratet und die Zweisamkeit genossen, bis der Blogger diesen April schließlich den Kampf gegen die Krankheit verlor. Jetzt hat Gia Geburtstag – und muss diesen besonderen Tag zum ersten Mal ohne ihren verstorbenen Ehemann begehen.

Ihren Ehrentag verbringt das Model auf den Bahamas. Zusammen mit ihrer Freundin Alyssa genießt Giannina die Zeit unter der paradiesischen Sonne und muss dabei auch nicht auf ihren Geburtstagskuchen verzichten. In einer improvisierten Kuchenform – einer tiefen Pfanne – serviert Alyssa ihr die süße Leckerei, auf der zahlreiche Kerzen ausgepustet werden müssen. "Danke, beste Freundin", schreibt die Brünette auf Instagram zu einem Foto von sich beim Ausblasen der flackernden Lichter und freut sich total über die Überraschung.

Zu ihrem Jubiläum erreichen die Beauty aber nicht nur viele gute Wünsche – ihr Umfeld ist vor allem von der Tapferkeit der Witwe begeistert. "Alles Liebe an meine kleine Schwester und die stärkste Person, die ich kenne", schreibt ein Freund anerkennend im Netz und auch ein weiterer Bekannter wünscht sich, dass Giannina auch in Zukunft stark bleiben kann. Über die Unterstützung ihrer Freunde freut sich das Geburtstagskind wiederum besonders – und teilt die lieben Glückwünsche deshalb in ihrer Story.

Instagram / gia_escobar Giannina Haupt mit ihrer Freundin Alyssa

Instagram / gia_escobar Carl Jakob und Giannina Haupt 2017

Instagram / gia_escobar Model Giannina Haupt auf den Bahamas

