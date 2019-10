Kris Jenner (63) ist in Feierlaune! Die Keeping up with the Kardashians-Stars sind von Instagram und Co. mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Mit ihrem ersten Babypost im vergangenen Jahr brach Familienküken Kylie Jenner (22) sogar einen Rekord. In kürzester Zeit hat sie mit ihrem Stormi-Pic satte 16 Millionen Likes bekommen. Aber auch Momagerin Kris wird allmählich zum Netzhit: Jetzt hat sie sogar schon die 30-Millionen-Follower-Marke auf Instagram geknackt!

Ihren eigenen Social-Media-Erfolg kann die Sechsfach-Mama offenbar selbst noch gar nicht so recht glauben. "30 Millionen! Wow, das ist Wahnsinn!", schrieb die 63-Jährige in einem Instagram-Post. Dazu teilte sie ein Video mit mehreren Gifs von sich und ihren berühmten Töchtern. "Vielen Dank an alle für so viel Liebe und Unterstützung über all die Jahre. Wir sind gesegnet und dankbar, dass wir unser Leben mit euch teilen können", schwärmte sie über ihre Fans.

Bis die Kardashian-Jenner-Ma­t­ri­ar­chin ihre Töchter Follower-technisch überholt hat, wird es aber wohl noch ein bisschen dauern. Kylie folgen zum Beispiel schon 149 Millionen Fans und bei Kim (39) sind es mit 150 Millionen sogar noch mehr.

Instagram / krisjenner Kris und Kylie Jenner, Stormi Webster und Corey Gamble

Anzeige

Getty Images Kris Jenner beim Fresh Air Fund Annual Spring Benefit

Anzeige

Getty Images Kris Jenner in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de