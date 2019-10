Liebesjubiläum bei Carmen (54) und Robert Geiss (55)! Am 30. Oktober 1994 schworen sich die beiden Selfmade-Millionäre die ewige Treue. In weißen Dessous mit Schleppe sagte die blonde Beauty damals "Ja" zu ihrem Robert – in einem Luxushotel in Las Vegas. Als Ehepaar durchlebten die beiden gemeinsam Höhen und Tiefen. Auch 25 Jahre später wissen Robert und Carmen heute noch immer, was sie aneinander haben: Pünktlich zu ihrer Silberhochzeit senden sie sich gegenseitig süße Grüße!

Auf Instagram postete die 54-Jährige ein Pärchen-Pic, zu dem sie sich reimende Zeilen dichtete. "Nach nunmehr 25 Jahren glitzert es silbern schon in unseren Haaren. Doch innerlich fühlen wir uns weiter jung, die Liebe gibt uns den nötigen Schwung", begann die Mutter von zwei Töchtern ihren lyrischen Text. Ihrer dichterischen Kreativität ließ sie weiter freien Lauf und endete mit: "219.146 Stunden lachen, weinen, lieben. 13.148.730 Minuten du bist mein und ich bin dein. 13.148.730 Minuten niemals einsam sein. 788.929.800 Sekunden reines, pures Glück. 788.929.800 Sekunden ich will nie mehr zurück."

Auch Robert meldete sich auf der Foto- und Videoplattform zu Wort. "Keine denkt wie du, keine fühlt wie du, keine lacht wie du und keine liebt mich wie du", schrieb er und bedankte sich nicht nur für 25 Jahre Ehe, sondern auch für 38 Jahre Beziehung.

