Marnie Simpson (27) ist zum ersten Mal Mutter geworden! Die Geordie Shore-Darstellerin erwartete mit ihrem Freund Casey Johnson ihren ersten Nachwuchs. Vor wenigen Tagen noch zeigte sich die Reality-TV-Beauty ungeduldig im Netz – sie war zu dem Zeitpunkt schon ganze acht Tage überfällig. Doch nun war es dann doch endlich soweit: Am Dienstag konnte Marnie ihr Baby überglücklich in die Arme schließen!

Die 27-Jährige verkündete die zuckersüßen News durch einen Sprecher über OK! online: "Marnie hat gestern einen wunderschönen Jungen zur Welt gebracht. Mutter und Sohn sind beide wohlauf." Das Baby der Reality-TV-Beauty war zwölf Tage überfällig gewesen. Den Namen des Wonneproppens und ein erstes Foto behält das Promi-Paar allerdings vorerst für sich.

Marnie hatte ihre Follower auf Instagram stets auf dem Laufenden gehalten und ihre pralle Babykugel für etliche Fotos in die Kamera gehalten. Auch am vergangenen Donnerstag präsentierte sie ihre riesige Rundung: "Schaut euch an, wie groß mein Bauch ist. Ich bin acht Tage überfällig und leide wirklich sehr!", schrieb die Influencerin zu dem Post.

