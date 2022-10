12 Kilo weniger: Marnie Simpson teilt Vorher-Nachher-Collage

Marnie Simpson (30) ist unglaublich stolz auf ihren Abnehmerfolg! Auf ihrem Social-Media-Account begeistert der ehemalige Geordie Shore-Star die 5,2 Millionen Abonnenten stets mit Einblicken in sein Leben. So verriet die dunkelhaarige Beauty erst vor wenigen Tagen, dass ihr vier Monate alter Sohn wegen einer Schädelkrankheit in Behandlung ist. Nun machte sie erneut eine große Ankündigung: Marnie verriet, dass sie deutlich abgenommen habe und postete stolz eine Vorher-Nachher-Collage.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Reality-TV-Teilnehmerin nun das Foto, dass sie vor und nach ihrem Abnehmerfolg zeigt. Während Marnie auf dem ersten Foto noch deutlich rundlicher erscheint, wirkt besonders die Kieferpartie der zweifachen Mutter definierter. "Mir ist klar, dass ich vorher nicht fett war, aber ich fühlte mich ungesund, unfit und war für meine Größe eigentlich übergewichtig, was dazu führte, dass ich mich träge und müde fühlte", begann die 30-Jährige in ihrem Post zu erzählen. Sie fuhr fort, dass sie durch ihre zwei Schwangerschaften zugenommen habe, sich aber auch danach gehen ließ und zu viel aß.

"Jedenfalls habe ich auf meine Ernährung geachtet und wieder angefangen, Sport zu treiben, und hier ist mein aktueller Stand", gab die Influencerin stolz bekannt. Auch auf der Waage mache sich dies bemerkbar: So habe Marnie in den vergangenen Monaten schon mehr als zwölf Kilo abgenommen. Langsam fühle sie sich auch endlich wieder, wie sie selbst.

Instagram / marns Marnie Simpson, "Geordie Shore"-Star

Instagram / marns Marnie Simpson im September 2022

Instagram / marns Marnie Simpson im September 2021

