Marnie Simpson (27) wartet sehnsüchtig auf ihre kleine Tochter! Im April hatte die ehemalige Geordie Shore-Darstellerin stolz verkündet, ihr erstes Kind zu erwarten. Seitdem ließ die Reality-TV-Beauty ihre Fans fleißig an ihrer Schwangerschaft teilhaben und veröffentlichte immer wieder Bilder ihres wachsenden Babybauchs. Diese Murmel-Zeit sollte nun aber eigentlich schon vorbei sein – denn wie Marnie jetzt erklärte, sind bereits acht Tage seit dem errechneten Geburtstermin verstrichen!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die 27-Jährige ihrer Community am Donnerstag ihre üppige Schwanger-Kugel: "Schaut euch an, wie groß mein Bauch ist. Ich bin acht Tage überfällig und leide wirklich sehr!", schrieb die Britin zu einem kurzen Clip. Sie gebe sich wirklich Mühe, ihre Bewunderer weiter auf dem Laufenden zu halten – doch so leicht sei das gar nicht: "Ich kann gerade kaum sprechen!"

Für Marnie und ihren Freund Casey Johnson ist es der erste Nachwuchs – und der war noch gar nicht geplant: "Ich dachte eigentlich, ich würde in meinen Dreißigern Kinder bekommen. So war es jetzt ein großer Schock, aber ich denke, es war eben Schicksal!", hatte das TV-Gesicht zu Beginn seiner Schwangerschaft zugegeben.

Instagram / caseycodyj Casey Johnson und Marnie Simpson

Instagram / marns Marnie Simpson, Reality-TV-Bekanntheit

WENN Casey Johnson und Marnie Simpson im Oktober 2018

