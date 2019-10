Nippel-Alarm beim Date? In Sachen Männer scheint sich Kendall Jenner (23) derzeit nicht festlegen zu können. Nach seiner Trennung von Freund Ben Simmons im vergangenen Jahr wurde das Model mit den unterschiedlichsten Männern gesichtet, unter anderem mit dem Basketballspieler Kyle Kuzuma. Und vor Kurzem veröffentlichte Kendall auf ihrem Instagram-Kanal ein verdächtiges Foto mit Model-Kollege Fai Khadra. Jetzt scheint sie bei ihren Dates offenbar die Taktik verschärfen zu wollen – und zeigte sich ohne BH!

Für ein Treffen mit dem Rapper Travis "Taco" Bennett hatte sich die Keeping up with the Kardashians-Beauty für ein sehr spezielles Outfit entschieden: Statt von oben bis unten gestylt beim Lunch mit dem Musiker zu erscheinen, zeigte die 23-Jährige lieber etwas mehr und trug unter ihrem weißen Longsleeve keinen BH. Dabei gewährte der durchsichtige Stoff des Shirts freien Blick auf Kendalls Brüste.

Dass sie sich für die Zukunft einen festen Partner und eine eigene Familie wünscht, gab der Victoria's Secret-Engel vor wenigen Wochen in einer Folge seines Reality-TV-Formats ganz offen zu: "Ich kann es kaum erwarten, endlich ein Kind zu bekommen."

MEGA Kendall Jenner und Taco, L.A., Oktober 2019

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, September 2019

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner mit ihrer Nichte Stormi Webster

