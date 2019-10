Diese Aussage lässt wohl alle Kardashian-Jenner-Fans aufhorchen! Kendall Jenner (23) ist derzeit zwar noch die einzige der Reality-Schwestern, die kein Kind hat – geschweige denn einen festen Partner. Trotzdem scheint sie viel über ihre Zukunft und Familienplanung nachzudenken. Denn jetzt plauderte die Brünette aus, dass sie es kaum erwarten könne, in die Fußstapfen ihrer Schwestern zu treten und Mutter zu werden!

In der letzten Folge der Reality-Show Keeping up with the Kardashians offenbarte Kendall ihrer älteren Sis Kim (38) ihren Baby-Wunsch: "Ich kann es kaum erwarten, endlich ein Kind zu bekommen!" So stellt sich die 23-Jährige genau vor, wie sie ihre Tochter oder ihren Sohn erziehen würde. Die Reality-Queen möchte ihrem Kind jede Freude ermöglichen. Am besten würde ihr Spross in jungen Jahren aber auch schon richtig angesagt sein, sagte das Topmodel scherzhaft. Diese ziemlich konkreten Vorstellungen heizten die Liebes-Gerüchteküche natürlich mächtig an: Hat die US-Amerikanerin vielleicht schon einen passenden Mann zur Familienplanung gefunden?

Gerüchte dieser Art wurden von Insidern schnell dementiert! Wie eine anonyme Quelle gegenüber Hollywood Life ausplauderte, habe Kendall lediglich über ihre Zukunft spekuliert. "Sie hat kein Interesse daran, etwas zu überstürzen", stellte der Informant klar. Stattdessen konzentriere sich die Schönheit vorerst auf ihre Model-Karriere.

Getty Images Kim Kardashian, Kendall Jenner und Penelope Disick auf dem Coachella

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Reign Disick im Februar 2016

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de