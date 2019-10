So langsam aber sicher kommt kein Star mehr um die beliebte Lipsync-Plattform TikTok herum! In den vergangenen Wochen erstellten sich überraschend viele VIPs einen eigenen Account in dem von Teenies schon lange gefeierten sozialen Netzwerk – darunter Will Smith (51), Reese Witherspoon (43) oder auch Heidi Klum (46). Auch die deutschen Influencer wollen auf den Hype aufspringen: Gerade erst gab YouTuberin Dagi Bee (25) bekannt, jetzt ebenfalls auf TikTok durchstarten zu wollen!

Zugegeben, Dagi und ihre Ehemann Eugen Kazakov (25) betrieben schon ein gemeinsames Profil, als TikTok noch offiziell unter dem Namen Musical.ly bekannt war. So ernst wie die kleine Schwester der Beauty-Bloggerin nahmen es die beiden aber nie: Leni Mariee (14) gehört mit ihren zwei Millionen Followern schon lange zur deutschen Spitze der Lipsync-App. Inzwischen hat Lena sogar schon einen Zweit-Account, der ebenfalls eine beachtliche Followerschaft von fast 400.000 Fans umfasst.

Warum sich die 25-Jährige ein neues Profil zugelegt hat und nicht einfach auf dem alten Paar-Channel weitermacht? "Ich habe mein Passwort vom alten Account vergessen", schreibt sie in ihrer Beschreibung auf der Plattform. Dagi hat nun aber ganz offensichtlich auch Mega-Bock, sich regelmäßig auf TikTok kreativ auszuleben. Nach gerade einmal 22 Stunden hat die Hundemama schon stolze drei Videos gepostet. Ihre 5,9 Millionen Insta-Follower muss die Blondine aber noch mal mobilisieren – auf ihrem neuen Profil folgen ihr bisher erst knapp 17.000 User.

Getty Images Heidi Klum, Model

Alexander Hassenstein/Getty Images Dagi Bee und Leni Mariee

Defrance / ActionPress Dagi Bee und Ehemann Eugen Kazakov in Berlin

