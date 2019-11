Angelina Jolie (44) braucht keine Luxus-Produkte! Die US-Amerikanerin gehörte in den vergangenen Jahren immer wieder zu den am meisten verdienenden Schauspielerinnen Hollywoods. Mit Filmen wie "Lara Croft", "Mr. & Mrs. Smith" oder "Maleficent" häufte die Ex-Frau von Brad Pitt (55) inzwischen ein echtes Vermögen an. Doch ihr hohes Einkommen bedeutet nicht automatisch, dass die sechsfache Mutter sich nur noch mit teuren Dingen umgibt – im Gegenteil: Angie wurde nun beim ausgelassenen Einkaufen in einem Discounter gesichtet!

Für ihr Filmprojekt "The Eternals" dreht die 44-Jährige aktuell auf der spanischen Insel Fuerteventura. Paparazzi überraschten Angelina dort, als sie gemeinsam mit ihren Kindern Zahara (14), Knox (11) und Vivienne (11) gerade aus einem kleinen Geschäft trat – und bei dem handelte es sich nicht um einen Designer-Laden, sondern einen Billig-Shop, der von Sale-Schildern flankiert wurde. Angie und Co. schien der Bummel jedoch gefallen zu haben: Sie strahlten über beide Ohren!

Der Grund für die Freude der Hollywood-Ikone könnte jedoch auch ihre Arbeit an "The Eternals" sein: Der Marvel-Film ist mit zahlreichen Stars wie Game of Thrones-Liebling Kit Harington (32) und dessen Serienkollegen Richard Madden (33) besetzt und verspricht, ein echter Blockbuster zu werden.

Getty Images Angeline Jolie, Schauspielerin

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern Knox, Zahara, Pax, Vivienne und Shiloh

Getty Images Kit Harington bei den 71. Emmy Awards in Los Angeles

