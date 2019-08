Das Marvel-Universum bekommt ein neues prominentes Gesicht: Kit Harington (32)! Erst vor wenigen Wochen endete mit Game of Thrones das Mammutprojekt, das den Schauspieler in den vergangenen Jahren weltberühmt gemacht hatte. Nachdem sich der Serienstar anschließend in einer Therapie seinen gesundheitlichen Problemen stellen musste, gibt es nun wieder positive News von dem Briten: Kit wird eine Rolle in einem der kommenden Marvel-Streifen übernehmen!

Auf dem alljährlichen Disney-Fanevent D23 Expo wurde laut Just Jared bestätigt, was zuvor als Spekulation durch die Medien gegangen ist: Der 32-Jährige wird im Film "Eternals" die Rolle des Dane Whitman übernehmen. Bei den Dreharbeiten wird sich Kit in illustrer Gesellschaft wiederfinden: Auch Angelina Jolie (44) und Salma Hayek (52) werden in dem Werk zu sehen sein. Darüber hinaus darf sich der Engländer auf ein Set-Wiedersehen mit Ex-Game of Thrones-Kollege Richard Madden (33) freuen!

Bei Dane Whitman handelt es sich um einen Schwertkämpfer, der sich in der Comicvorlage als Black Knight nach und nach das Vertrauen der Avengers erarbeiten muss. Der Filmstart für das Superhelden-Abenteuer mit Kit und Co. ist für November 2020 angesetzt. Findet ihr, der "Jon Snow"-Darsteller ist eine gute Besetzung für die Rolle? Stimmt in unserer Umfrage ab!

