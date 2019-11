Tina Neumanns (17) jüngeres Ich wäre jetzt wohl überglücklich! Die heute 17-Jährige erlangte durch die Lipsync-App Musical.ly (heute TikTok) und später auf YouTube größere Bekanntheit unter den deutschsprachigen Kids. Mittlerweile hat sich die Österreicherin zu einer richtigen Influencer-Größe entwickelt: Auf Instagram folgen ihr mittlerweile über 700.000 Fans. Doch vor einigen Jahren war Tina selbst noch treuer Abonnent und vor allem ein YouTube-Star hatte es ihr damals angetan: Dagi Bees (25) Ex-Freund Liont (27).

Ihr früheres Idol durfte Tina vor wenigen Tagen treffen und das hielt sie natürlich für ihre Community fest. Auf Instagram postete sie ein Selfie und schrieb erfreut dazu: "Ich war zu Besuch bei Liont. Wer kann sich noch an damals erinnern?" Dazu fügte sie noch zwei weitere Bilder, die sie als großen Fan von dem Rapper zeigen: einmal mit ihm zusammen auf der Bühne im Löwenkind-Pulli und ein zweites Mal bei einem gemeinsamen Fan-Moment, in dem Timo sie auf die Wange küsste. So überglücklich wie Tina auf Letzterem in die Kamera strahlt, scheint sie den Netzstar damals wirklich bewundert zu haben.

Heute ist Tina aber mindestens genauso prominent wie Liont – und deswegen haben die beiden für ihre Follower jetzt auch ein gemeinsames Video gedreht. Um das anzuteasern, teilte auch der 27-Jährige ein Selfie mit seiner Kollegin und erklärte: "Früher Fan, heute Freund!" Wie findet ihr es, dass Tina und Liont zusammen Content machen? Stimmt ab.

Instagram / tinaneumann Tina Neumann als Fan mit Liont auf der "Löwenkind"-Tour 2015

Instagram / tinaneumann Liont mit Tina Neumann

Instagram / lionttv Liont im August 2019

