Alle auf einem Haufen – beziehungsweise auf einer Treppe! Seit einigen Wochen geht es im Leben von Iris Kleins (52) Familie drunter und drüber: Während sich Tochter Jennifer Frankhauser (27) von ihrem Ex Hakan trennte und jetzt wieder neu vergeben ist, währt noch immer der Zoff zwischen ihr und Halbschwester Daniela Katzenberger (33). Kein Wunder, dass sich die Mama der beiden TV-Bekanntheiten gerne an die gute alte Zeit zurückerinnert: Im Netz teilte sie jetzt einen sehr persönlichen Schnappschuss!

"Mein Lieblingsbild", schrieb die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin unter ihren Post bei Instagram. Die Aufnahme von 2014 zeigt die fünf Mitglieder der Patchwork-Family, die mit strahlenden Gesichtern auf einer Treppe sitzen: Mama Iris mit ihrem Mann Peter, ihrem Sohn aus erster Ehe sowie den beiden Töchtern Daniela und Jenny – beide noch mit blonder Haarpracht.

Ob es je wieder zu solch einem harmonischen Wiedersehen kommen wird? Ihre Follower wünschen es der Katzen-Mama jedenfalls von ganzem Herzen. "An Weihnachten gibt es ein neues Bild mit allen", prophezeite ein Nutzer in den Kommentaren. "Drücke euch die Daumen, dass es wieder so eine Treppe gibt", hoffte eine andere Userin. Sogar Dani und Jenny ließen es sich nicht nehmen, mit Herz-Emojis ihren familiären Zusammenhalt auszudrücken.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Oktober 2019

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihren Hunden, Oktober 2019

ActionPress Daniela Katzenberger im Oktober 2019

