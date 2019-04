Die “Umbrella Academy” kommt zurück! Erst im Februar dieses Jahres war die erste Staffel der Serie auf Netflix gestartet. Die Geschichte um die dysfunktionale Superheldenfamilie mit Ellen Page (32), Tom Hopper (34) und Co., die in zehn je einstündigen Folgen verpackt wurde, zog die Zuschauer in ihren Bann. Und die Fans können sich freuen: Die Erfolgssendung soll um eine zweite Staffel erweitert werden!

Am Dienstag gab Netflix auf seinem Instagram-Account mit einem kurzen Clip bekannt, dass die Story um die “Umbrella Academy” voerst noch kein Ende gefunden hat. In der zweiten Staffel erwarten die Fans laut TVLine wieder zehn Folgen, die jeweils eine Stunde lang sein sollen – der Inhalt davon ist allerdings noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten sollen noch dieses Jahr im Sommer in Toronto starten. Ellen, die die Rolle der Vanya Hargreeves spielt, wird auch in der zweiten Runde neben ihrem Kollegen Tom eine Hauptrolle in der Comic-Adaption übernehmen. Der Rest des Superhelden-Clans wird von David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan (31), Aidan Gallagher und Justin H. Min gespielt.

Der Netflix-Hit basiert auf der gleichnamigen Comic-Vorlage von Gerard Way und Zeichner Gabriel Bá. Die Story dreht sich um 43 durch unbefleckte Empfängnis geborene Kinder, die dazu bestimmt sind, mit ihren besonderen Fähigkeiten die Welt zu retten. Für sieben von ihnen gründete der Milliardär Sir Hargreeves die titelgebende “Umbrella Academy”.

Getty Images Ellen Page bei der Premiere von "The Umbrella Academy"

Anzeige

Getty Images Tom Hopper, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Ellen Page bei der "The Umbrella Academy"-Premiere 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de