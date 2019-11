Endlich spricht Maren Wolf Klartext! Ende Juli legten die Beauty und ihr Mann Tobias Wolf eine einmonatige YouTube-Pause ein – eine lange Zeit für die Webvideo-Produzenten, die vorher fast täglich neue Videos hochgeladen hatten. Bisher schwieg das Paar über den Grund seiner Funkstille. Maren deutete nur an, dass es ihr in dieser Zeit nicht gut gegangen sei. In einem emotionalen Video öffnet sie sich nun endlich und gesteht: Die Influencerin leidet unter Hypochondrie!

Auf YouTube erklärt Maren, was es mit dieser psychischen Krankheit auf sich hat: "Das heißt Angst vor Krankheiten, Angst davor, Krankheiten zu haben und der Glaube daran, dass man diese Krankheiten bekommt. Das habe ich bereits seit zwei Jahren und habe in dieser Zeit auch zwölf Kilo abgenommen." Seit 2017 habe sie wegen diverser Symptome mehrere Ärzte aufgesucht – alle hätten der 27-Jährigen jedoch versichert, gesund zu sein. Ein Katzenbiss im Sommer habe schließlich Todesangst in ihr ausgelöst: "Ab diesem Tag ging es mir richtig schlecht", betont die Blondine. Kurz zuvor habe sie einen Bericht über eine Frau gelesen, die nach einem Hundebiss an Tollwut gestorben war. Nachdem Maren sich umfassend über die Erkrankung informiert habe und alle Symptome auch bei sich bemerkt haben will, habe sie Panik gehabt, ein ähnliches Schicksal zu erleiden: "Ich hatte in meinem Leben noch nie so große Angst, ihr könnt euch das nicht vorstellen."

Doch wieder hätten alle aufgesuchten Ärzte betont, dass sie körperlich gesund sei und stattdessen Hypochondrie diagnostiziert. Zusätzlich habe Maren eine mittelschwere Depression. Seit einigen Wochen befinde sie sich nun in therapeutischer Behandlung und sieht erste Fortschritte: "Ich bin momentan so lebensfroh, wie ich es das letzte mal vor Monaten war."

Instagram / marenwolf Maren Wolf

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf, April 2019

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de