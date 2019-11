Diese Angelegenheit ist wohl noch lange nicht vom Tisch! Barbara Schöneberger (45) sorgte mit einer Aussage für reichlich Wirbel im Netz: Die Moderatorin erklärte, dass sie es nicht gutheißt, dass Männer Make-up tragen. Nicht nur ihre Fans fielen bei diesen Worten aus allen Wolken – auch prominente Männer wie Riccardo Simonetti und Marvyn Macnificent (27) sind fassungslos und fragen sich: Meint Barbara das wirklich ernst?

"Liebe Barbara, ich hoffe ja immer noch, dass das nur eine Studie ist, die beweisen soll, wie unsere Gesellschaft tickt. Immer, wenn wir uns nämlich begegnet sind, schien es dir zu gefallen, wie ich aussah und ich war jedes Mal geschminkt und frisiert", zeigt sich Riccardo bei Instagram irritiert: "Aussagen wie diese sind so gefährlich und geben Menschen auf der Straße leider immer noch die Berechtigung, Männer und Jungs zu degradieren, weil sie Make-up tragen und ich glaube nicht (zumindest hoffe ich es), dass du so etwas im Sinn hattest." Auch Beauty-YouTuber Marvyn, der selbst bereits seine eigene Kosmetik auf den Markt gebracht hat, bezieht in seiner Story zu dem Thema Stellung. Er habe Barbara als offene und sympathische Person kennengelernt und sei schockiert über ihre Worte. "Es triggert mich einfach so hart und ich will es einfach immer noch nicht glauben, dass das real ist. Aber das ist real", erklärt er aufgebracht. Er glaubt übrigens nicht, dass sich dahinter ein Prank verbirgt: "Das ist sexistisch und gegen Gleichberechtigung, dass ich mir erst gesagt habe, das können die nicht ernst meinen. Aber gleichzeitig ist der Post drei Tage alt und auf dem Account wird nie Satire gemacht, von daher."

Weibliche Netz-Stars sind ebenfalls irritiert und können Barbaras Aussage nicht fassen. "Hoffe wirklich, dass das ein Prank ist", hält unter anderem Dagi Bee (25) fest. Auch ihre YouTube-Kollegin Anna Maria Damm (23) fragt sich: "Wirklich?" Auf welcher Seite steht ihr? Könnt ihr den Ärger der Jungs verstehen? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti

Instagram / marvynmacnificent Marvyn Macnificent, YouTuber

Actionpress/ gbrci / Future Image Barbara Schöneberger bei der NDR Talk-Show

