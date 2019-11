Adele (31) ist kaum wiederzuerkennen! Bei der Geburtstagsparty von US-Rapper Drake (33) vor rund einer Woche sorgte die stimmgewaltige Sängerin für einen ungewohnten Anblick: Statt mit ihren bekannten Rundungen zog sie mit einer schlankeren Silhouette die Blicke auf sich. Doch bei den verlorenen Pfunden soll es sich keineswegs um Auswirkungen von zu viel Stress handeln, wie einige Fans befürchteten: Adele habe sich ganz bewusst dazu entschieden, ihren Lifestyle zu verändern!

Ein Insider plauderte gegenüber dem Magazin Life & Style nun aus, dass Adele ihre Ernährung umgestellt habe. So vermeide sie es, zwischen den Mahlzeiten zu naschen – außerdem habe sie Kohlenhydrate reduziert. "Auch Training ist Teil ihrer täglichen Routine geworden. Es hilft ihr, dass sie in Los Angeles lebt, weil Gesundheit dort ein wichtiger Teil des Lebensstils ist", erklärte die Quelle weiter. Die Disziplin der "Skyfall"-Interpretin zahlt sich aus: Bereits neun Kilo soll sie auf diese Weise in den vergangenen Monaten verloren haben.

Abnehmen soll dabei aber gar nicht Adeles eigentliches Ziel gewesen sein: "Sie möchte einfach gesund und ihrem Sohn ein gutes Vorbild sein", verriet ein weiterer Informant gegenüber US Weekly. Die Britin konzentriere sich deshalb eher auf ihr persönliches Wohlbefinden und die gesundheitlichen Vorteile als auf eine Gewichtsabnahme.

iamKevinWong.com / MEGA Adele bei der Geburtstagsparty von Drake, Oktober 2019

Getty Images Adele, Sängerin

Actionpress/ SIPA PRESS Adele bei den Grammys 2016

