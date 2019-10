Was für eine Wahnsinns-Veränderung bei Adele (31)! In den vergangenen Jahren wurde die Sängerin neben ihrer Musik von den Fans auch für ihre weiblichen Rundungen gefeiert. Im Gegensatz zu vielen anderen Künstlerinnen gab die "Skyfall"-Interpretin dem Body-Druck der Unterhaltungsbranche nicht nach und erklärte stets, stolz auf ihre Kurven zu sein. Doch diese Zeiten scheinen vorbei zu sein: Beim Geburtstag von Rapper Drake (33) präsentierte sich Adele am Mittwoch total erschlankt – ob ihre kürzlich vollzogene Scheidung der Grund dafür ist?

Aktuelle Bilder von dem Event dürften vielen Bewunderern der Blondine den Atem rauben: In einer schwarzen, schulterfreien Samtrobe strahlte die 31-Jährige auf dem roten Teppich – und zeigte dabei ganz deutlich ihren massiven Gewichtsverlust! Ihren Fans fielen die fehlenden Kilos sofort auf: "Wow, die Herzschmerz-Diät hat sie echt getroffen!" und "Man sieht sogar ihre Knochen!", staunen einige Follower auf Instagram.

Für ihre Community ist der Fall klar: Das Ende der Ehe mit Simon Konecki ist für Adeles starke Body-Transformation verantwortlich. Nach knapp drei Jahren als verheiratetes Paar reichte die Britin im September die Scheidung ein – und soll nun eine heiße Affäre mit dem Rapper Skepta (37) haben.

iamKevinWong.com / MEGA Adele bei der Geburtstagsparty von Drake, Oktober 2019

Getty Images Adele auf der Verleihung der 59. Grammy-Awards

ActionPress / Richard Young / REX Shutterstock Simon Konecki und Adele Adkins

