Von Hunden getötet: Calvin Harris trauert um Hahn Smokey

Calvin Harris (41), der weltbekannte DJ und Produzent, trauert um einen seiner liebsten tierischen Begleiter. Auf Instagram teilte der Musiker am Dienstag, dem 12. August, die tragische Nachricht, dass sein geliebter Hahn Smokey von den Hunden seiner Nachbarn getötet wurde. "Schmutzige Hunde", schrieb Calvin in seinem Post und machte seinem Ärger Luft. Smokey, den er von einem kleinen Küken zu einem prächtigen Hahn großgezogen hatte, sei ihm wie ein Familienmitglied gewesen. "RIP Smokey, wir lieben dich", beendete der sichtlich niedergeschlagene Calvin seinen Beitrag. Unterlegt wurde sein Post von dem Lied "My Love for You" von Smokey Robinson (85).

Die Nachricht über Smokeys Tod kam nur wenige Wochen, nachdem Calvin und seine Ehefrau, die Moderatorin Vick Hope (35), ihren ersten gemeinsamen Sohn Micah in ihrem Zuhause in Ibiza willkommen geheißen hatten. Der stolze Vater hatte vor wenigen Tagen mit rührenden Bildern die Geburt seines Sohnes bekanntgegeben: ein liebevoll gestalteter Hausgeburtsmoment im Freien mit Blick auf die grüne Umgebung. Zwischen dem Glück über den Familienzuwachs und der Trauer über den Verlust seines Hahns zeigt sich Calvin auf Social Media als Familienmensch – ob bei Menschen oder Tieren.

Neben seinem Leben in der Musikszene hat sich Calvin in den letzten Jahren ein ländliches Paradies geschaffen. Auf seiner weitläufigen Farm in Ibiza, die auch die Heimat von Smokey war, widmet er sich dem Anbau von Obst, Gemüse und der Pflege von Tieren. Fans und Freunde zeigten sich in den Kommentaren seines Posts betroffen und drückten ihr Beileid aus. Für Calvin, der immer wieder Einblicke in sein Leben mit seinen Tieren und seiner Farm gibt, war Smokey ein unverzichtbarer Teil seines Alltags. "Absolut am Boden zerstört", schrieb der DJ, der dem majestätischen Hahn im Netz das letzte Geleit gab.

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinharris DJ Calvin Harris mit seinem Hahn Smokey, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinharris Calvin Harris mit seinem Sohn Micah, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinharris Calvin Harris, DJ

Anzeige