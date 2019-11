Mit diesem Auftritt hatte Florian Silbereisen (38) überhaupt nicht gerechnet! Am Samstagabend moderierte der Schlagersänger den großen "Schlagerbooom" in der ARD. Anlässlich des 25. Jubiläums wurden dem Traum aller Schwiegermütter auch einige Überraschungsgäste vorgesetzt. So überraschte ihn beispielsweise sein guter Freund Roman Weidenfeller. Doch ein weiterer Star verbarg sich hinter einem überdimensionalen Geschenkkarton: Helene Fischer (35)! Der Auftritt seiner Ex-Partnerin rührte Flori zu Tränen.

Eigentlich gönnt sich die Schlagerqueen aktuell eine kleine Auszeit, doch für ihren Ex und immer noch guten Freund machte die Blondine eine Ausnahme. Für die Fans in der Dortmunder Westfalenhalle performte sie ihren Hit "Mit jedem Herzschlag", während der 38-Jährige nur staunend am Rand stand und mit den Tränen kämpfte. "Oh man, woah! Es hat mich etwas gerissen. Ich bin erst mal sprachlos, du hast das Wort. Du hast dir das einfallen lassen. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut", meinte der Traumschiff-Kapitän nach ihrem Auftritt.

Helene ging das Aufeinandertreffen mit dem Mann, mit dem sie gut zehn Jahre lang zusammen war, ebenfalls sehr nah: "Ich musste mich stark zusammenreißen, dass ich nicht auch anfange, zu weinen." Zudem erklärte sie, warum sie für Flori eine Pause von ihrer selbst auferlegten Ruhephase machte. "Ich bin mit deinem Team groß geworden. Das ist eine Selbstverständlichkeit, heute hier zu sein. Ich war so aufgeregt, aber ich wollte unbedingt dabei sein, wenn du dein Jubiläum hast."

Getty Images Florian Silbereisen, Moderator

Anzeige

Starpress/WENN.com Helene Fischer und Florian Silbereisen in der Livesendung "Schlagerchampions"

Anzeige

Becher/WENN.com Helene Fischer bei "Die große Schlagerüberraschung", 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de