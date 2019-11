Da half wohl selbst Medizin nicht mehr weiter! Sarah Connor (39) ist momentan mit ihrem neuen Album "Herz Kraft Werke" auf Deutschland-Tour unterwegs. Bei ihrem gestrigen Auftritt in der ausverkauften Lanxess Arena in Köln stand die Sängerin vollgepumpt mit Grippe-Tabletten auf der Bühne – heute macht ihr der fiese Infekt aber einen Strich durch die Rechnung: Die "Vincent"-Interpretin muss ihr Konzert am Abend in Stuttgart absagen!

"Ein bescheuerter Virus hat mich komplett niedergestreckt", gestand die Künstlerin ihren Fans bei Instagram. Nicht nur der Husten habe ihre Stimme angeschlagen, sondern ihr kompletter Kreislauf sei am Boden. Bereits am Vorabend erzählte sie dem Kölner Publikum: "Ich hatte heute Nacht 39 Grad Fieber!" Statt einer Besserung habe es Sarah jetzt komplett erwischt – ihr Konzert musste abgesagt werden: "Ich werde alles dafür tun, dass wir so schnell wie möglich einen Nachholtermin finden", versprach sie ihren Anhängern.

Auf ihrer Tour hat das Gesangstalent nicht nur ihre neuen Hits wie "Ich wünsch dir" oder alte Klassiker wie "From Zero to Hero" dabei – auch Töchterchen Summer ist mit im Gepäck. Sie begleitet ihre Mama quer durchs Land und unterstützt sie vom Bühnenrand aus.

Getty Images Sarah Connor im September 2012

