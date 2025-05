Sarah Connor rechnet mit Netz-Kritikern ab

Sarah Connor (44) hat ihren Fans ein neues Album beschert und sorgt damit wieder einmal für Gesprächsstoff. "Freigeist" heißt das Werk, das die Sängerin am Freitagabend in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9" vorstellte. Besonders auffällig: der Song "Ficka", der sich klar gegen Hass im Netz richtet. Dieser erscheint in einer abgeschwächten Version namens "Spinner" für Radiosender. Mit ihren Texten spricht Sarah ein Thema an, das ihr selbst zusetzt – digitale Anfeindungen. "Früher gab es Zeitungen, irgendwelche Klatschblätter, und da konntest du dich entscheiden, die nicht zu lesen. Aber heute hat jeder sein Handy dabei, du bist auf Social Media. Und die Art und Weise, wie da ganz anonym so Gedankenrotz über einen gekippt wird, von gar keinen richtigen Menschen, sondern irgendwelchen Gestalten, das hat mich genervt", erzählt sie im Gespräch.

Ihre kritische Haltung zu Rechtsaußen-Positionen und ihre klare Stimme gegen Hass haben Sarah immer wieder zur Zielscheibe von Kampagnen gemacht. Online-Beleidigungen, die von ihrem Gewicht bis hin zu obszönen Entgleisungen reichen, hat die Sängerin in ihrem neuen Song verarbeitet. Die Kommentare, die TikTok gefiltert hatte, waren ihre Quelle für die Lyrics. Ihr geht es darum, darauf aufmerksam zu machen, wie solche Anfeindungen auf andere wirken können, die weniger Resilienz haben. Trotz allem sieht Sarah im Kontakt zu ihrer Community auch viel Positives und betont, dass es entgegen des Hasses deutlich mehr Liebe gibt.

Neben ihrer musikalischen Botschaft gibt die Sängerin auch private Einblicke. Nachdem zwei ihrer Kinder nach England zogen, empfand Sarah eine Leere, die sie zum Nachdenken über ihr Leben und ihre Ehe brachte. Eine Soloreise half ihr dabei, neue Wertschätzung für ihre Familie und ihren Ehemann Florian Fischer (50) zu entwickeln. Sie beschreibt ihre Ehe als tief verbunden und schätzt die aufrichtige Kommunikation, die sie mit ihm teilt. Ihr Album spiegelt diese persönliche Reise wider – Geschichten von Veränderung, Beziehungen und Neuanfängen, die Fans eine neue, reflektierte Seite der Sängerin zeigen.

gbrci / Future Image Sarah Connor, Musikerin

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und Florian Fischer im März 2024

