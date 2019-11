Diese Überraschung hat Joanna Krupa (40) wohl das Wochenende versüßt! Seit Mai dieses Jahres wissen die Fans der "The Real Housewives of Miami"-Darstellerin, dass die Blondine zusammen mit ihrem Partner Douglas Nunes ein Kind erwartet. Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass die Tochter des Ehepaares geboren wurde. Mehr drang bisher noch nicht an die Öffentlichkeit: Doch jetzt meldete sich Joanna selbst mit einem rührenden Netzbeitrag zu Wort.

Auf Instagram teilte die 40-Jährige nun eine Reihe an Fotos, die vermutlich direkt im Kreißsaal entstanden waren. Darauf hält der Reality-Star seine Tochter im Arm und wirkt unglaublich glücklich. "Einer der großartigsten, emotionalsten und härtesten Tage meines Lebens. Mein kleines Baby-Girl Asha-Leigh Nunes wurde am 2. November um 17:50 Uhr geboren. Ich kann nur sagen: Frauen sind wahre Kämpferinnen", berichtete Joanna. Neben der erschöpften Mama ist in dem Posting auch der überstolze Papa zu sehen, der seiner kleinen Prinzessin liebevoll einen Kuss aufdrückt.

Die Ankunft ihres Sonnenscheins war für die Familie Krupa-Nunes vermutlich etwas überraschend. Erst einen Tag vor der Geburt teilte die Influencerin ein Pic von sich auf Instagram mit einem riesigen Babybauch. "Der letzte Besuch beim Arzt, bevor wir uns sehen", schrieb sie in die Bildunterschrift und fügte den Hashtag #39WochenSchwanger hinzu.

Instagram / joannakrupa Joanna Krupa und Asha-Leigh

Instagram / joannakrupa Asha-Leigh mit ihrem Papa Douglas

Instagram / joannakrupa Joanna Krupa beim Arzt

