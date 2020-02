Sie hat nun auch Gottes Segen! Im November 2019 wurde der ehemalige The Real Housewives of Miami-Star Joanna Krupa (40) zum ersten Mal Mutter. Seitdem bereichert Töchterchen Asha-Leigh den Alltag der gebürtigen Polin. Und auch ihren Fans gab die Beauty schon reichlich Einblicke in ihren neuen Alltag als Mama. Vor wenigen Tagen teilte sie dann einen ganz besonderen Tag im Leben der kleinen Maus mit ihrer Community: Joannas Tochter wurde getauft!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 40-Jährige am Montag ein paar niedliche Aufnahmen ihres Mädchens. Ob auf Mamas oder Omas Arm – die Kleine machte in ihrem Taufkleid eine ziemlich gute Figur. "Ein ganz besonderer Tag für unseren Engel", betitelte das Model die Bilderreihe im Netz. In ihrem Beitrag verriet die TV-Schönheit auch, wer die Taufpaten ihrer Tochter sind: ihre Schwester Marta und deren Ehemann.

Bereits kurz nach der Geburt im vergangenen Jahr meldete sich Joanna bei ihren Supportern mit emotionalen Zeilen und machte damit deutlich, wie stolz sie auf ihr neues Glück ist. "Einer der großartigsten, emotionalsten und härtesten Tage meines Lebens. [...] Ich kann nur sagen: Frauen sind wahre Kämpferinnen", beschrieb die Blondine ihre Entbindung damals.

