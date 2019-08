Im August 2018 heiratete Joanna Krupa (40) ihren Douglas Nunes. Mit der Familienplanung ließ sich das Paar nicht all zu viel Zeit – knapp ein dreiviertel Jahr nach der Hochzeit verkündeten die beiden, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Mittlerweile dürfte es nicht mehr lange dauern, bis ihr Baby das Licht der Welt erblickt: In einem knallengen Kleid präsentierte Joanna jetzt ihren ordentlich gewachsenen Bauch!

Erst vor wenigen Tagen erwischten Paparazzi die "The Real Housewives of Miami"-Schönheit mit einigen Freundinnen vor dem Szenelokal Craig's in West Hollywood. In einem weißen Dress verzauberte die 40-Jährige alle anwesenden Fotografen und strich sich immer wieder stolz über ihre Babykugel. In einem früheren Interview gestand die Blondine gegenüber Page Six, dass sie froh sei, ihre Eizellen damals eingefroren zu haben: "Man weiß nie, was das Leben so mit sich bringt."

Ihren kleinen Babybauch zeigte die gebürtige Polin das erste Mal Ende Mai ihrer Netzgemeinschaft. "Guten Morgen, Mini-Babybauch! Am Ende des Tages wächst er immer und ist am Abend schon richtig groß", betitelte sie ihren damaligen Instagram-Beitrag belustigt.

Photographer Group/MEGA Joanna Krupa mit Freundinnen in West Hollywood 2019

MEGA Joanna Krupa in West Hollywood, August 2019

Instagram / joannakrupa Joanna Krupa im Mai 2019

