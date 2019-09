Das Geschlecht des eigenen Babys zu verraten, ist unter Promis zu einem echten Sport herangewachsen. Gerade in der Social-Media-Welt wollen Follower von ihren Stars nicht nur über ein simples Bild erfahren, ob es ein Mädchen oder Junge wird, sondern dies viel lieber über einfallsreiche Aktionen mitgeteilt bekommen. So wie es Shay Mitchell (32) tat, die einen pinken und einen blauen Power Ranger miteinander wrestlen ließ. Joanna Krupa verkündete das Baby-Geschlecht zwar weniger extrem, dafür aber total putzig mithilfe ihrer Hunde!

Der "Real Housewives of Miami"-Star, der für seine Tierliebe bekannt ist, ließ seine Hunde sowohl mit pinken als auch mit "It’s a Girl"-Ballons ins Zimmer laufen, um bekannt zu geben, dass er ein Mädchen erwartet. Ganz aufgeregt stürmten Joannas (40) geliebte Vierbeiner auf sie zu, die sichtlich glücklich über die Neuigkeit zu sein scheint. "Ich hatte das Gefühl, dass es ein Mädchen sein könnte und so wie ich schwanger aussehe, dachten einige Leute, dass es ein Mädchen sein würde", verriet sie in einem Video für Access Hollywood.

Früher habe die 40-Jährige zwar immer gedacht, dass sie als Erstes einen Jungen bekommen würde, doch als sie dann tatsächlich von ihrer Schwangerschaft erfuhr, wünschte sie sich auch ein Mädchen, so die gebürtige Polin weiter. Es ist das erste Kind für das Model und seinen Ehemann Douglas Nunes. Ihrem Liebsten gab Joanna im vergangenen August in Krakau das Jawort.

