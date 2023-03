Scheidungs-News: Joanna Krupa ist ohne Ehering unterwegs

Joanna Krupa (43) hat ihren Ring abgelegt. Fünf Jahre war das Model mit Douglas Nunes verheiratet. 2018 hatten sie sich bei einer kleinen Feier mit der Familie das Jawort gegeben. 2019 war die gemeinsame Tochter Asha-Leigh zur Welt gekommen. Doch Anfang des Jahres zerbrach die Ehe: Das einstige Paar soll die Scheidung eingereicht haben. Und nun wurde Joanna auch ohne ihren Ehering gesehen.

Am Dienstag erwischten Fotografen Joanna beim Verlassen ihres Hauses. In lässiger Sportkleidung schien die 43-Jährige Besorgungen machen zu wollen. Doch als sie in ihr Handy sprach, fiel vor allem ihre linke Hand auf: An dieser fehlte nämlich der Ehering. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Blondine tatsächlich mit ihrer Ehe abgeschlossen hat. Damit scheint sie aber nicht allein zu sein. Nur einen Tag zuvor wurde auch Douglas mit einer sehr nackten linken Hand fotografiert. Offenbar hat auch der Unternehmer den Ring abgelegt.

Das Ehe-Aus von Joanna und Douglas mag für ihre Fans fast ein wenig überraschend kommen. Die beiden sollen sich sogar schon Anfang Januar getrennt haben. Als Grund wurden unüberbrückbare Differenzen genannt. Und die Scheidung könnte jetzt auch noch für Diskussion sorgen. Laut dem Portal TMZ sollen die Verhandlungen um Unterhalt bereits begonnen haben. Douglas soll den Richter sogar gebeten haben, seiner Ex keine Zahlungen zuzusprechen.

MEGA Joanna Krupa im März 2023

MEGA Douglas Nunes, Ex-Mann von Joanna Krupa

Instagram / joannakrupa Douglas Nunes, Joanna Krupa und ihre kleine Tochter, April 2020

