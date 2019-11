Damit hatte Florian Silbereisen (38) absolut nicht gerechnet! Am Samstag moderierte der Sänger den "Schlagerbooom" in der ARD. Anlässlich des 25. Jubiläums holte er sich nach und nach verschiedene Promis auf die Bühne, doch von einem Künstler hatte er nichts geahnt: Helene Fischer (35) – in Tränen aufgelöst fiel er seiner Ex um den Hals. Die Schlager-Queen heimlich auf die Bühne zu manövrieren, war jedoch gar nicht so einfach...

Einfach auf die Bühne der Dortmunder Westfalenhalle marschieren und sich in dem goldenen XXL-Geschenkpaket verstecken, war für Helene natürlich nicht möglich. Wie Bild berichtet, wurde sie stattdessen mit einem schwarzen Wurfzelt zu ihrem Versteck gebracht. "Ich hab ein bisschen Muffensausen gehabt. Man hätte mich auch in eine Tonne stecken können", meinte die 35-Jährige nach der Show.

Nur sieben Mitarbeiter sollen von Helenes Überraschungsbesuch gewusst haben. Damit Florian auch wirklich absolut nichts ahnt, ließ die Blondine sich ein Ablenkungsmanöver einfallen: Sie wünschte ihm vor der Sendung viel Glück für seine Moderation und behauptete, weit weg zu sein.

ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann / ARD Helene Fischer und Florian Silbereisen beim "Schlagerbooom", 2019

Actionpress/ Titgemeyer, Michael Helene Fischer, November 2019

ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann / ARD Florian Silbereisen und Helene Fischer beim "Schlagerbooom", 2019

