Oh, da hat aber jemand eine blühende Fantasie! Für Cindy (31) und Alex steht bei Hochzeit auf den ersten Blick nun der nächste Schritt an: Nachdem sie in der ersten Folge des Dating-Formats geheiratet haben, hatten sie nun endlich Zeit, sich richtig kennenzulernen. Dafür ging es für die frischgetrauten Eheleute zunächst nach Berlin – genauer gesagt in Cindys Wohnung. Dort gefiel dem 44-Jährigen vor allem eine Sache: die Uniform seiner Frau, die bei ihm einen ganz bestimmten Wunsch auslöste...

Cindy ist Marinesoldatin – dementsprechend gehört zu ihrer Garderobe auch eine Uniform, die sie in ihrem Schrank aufbewahrt. Als Alex die Berufskleidung seiner Herzdame erblickte, konnte er kaum an sich halten: "Ich bin so stolz darauf, dass meine Frau Soldatin ist und ich finde es sehr sexy. Da stehe ich dermaßen drauf – der Gedanke alleine daran...." Mit einem Blick auf die Uniform gab er der 31-Jährigen außerdem zu verstehen, was ihn seeehr glücklich machen würde: wenn sie für ihn zu Hause die Marine-Mütze und den Dienstanzug anziehen würde. Doch Cindy blieb hart: "Dass Alex seine Fantasien mit der Uniform hat, kann ich verstehen. Aber da muss ich ihn enttäuschen, denn die Uniform ist für mich Dienst und Arbeit."

Bei diesem Thema wurden sie sich nicht einig, doch auch ohne Uniform knisterte es heftig zwischen den Turteltauben. "Der Humor funktioniert bei uns auf allen Ebenen. Und wenn der Eine mal eine Anspielung macht, weiß der Andere auch eigentlich immer, was gemeint ist", erklärte der sympathische Lockenkopf. Es sei auch nicht unangenehm. Nur manchmal seien sie überrascht, dass der Andere auch so direkt sei.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr bei Sat.1

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Sat.1 Alexander, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2019

Facebook / Cindy.HadeB Cindy Riedel, TV-Bekanntheit

